Documentaire ‘De jacht op mijn vader’ 11 mei op NPO2

6 mei 2017 | |

Op donderdag 11 mei is de documentaire ‘De jacht op mijn vader’ te zien in het programma ‘Het Uur van de Wolf’ op NPO2. In de documentaire gaat schrijfster Karin Amatmoekrim naar Suriname, op zoek naar haar vader Eric Lie. Hij een levende legende in Suriname en berucht vanwege zijn grote liefde voor vrouwen en zijn jachtpartijen in het regenwoud. Eric Lie geniet veel aanzien als een van de hoogstopgeleide Taekwondo-grootmeesters van de wereld. Maar voor schrijfster Karin Amatmoekrim is hij vooral de vader die in haar leven schitterde door afwezigheid. Ze ontmoette hem voor het eerst toen zij 22 was, maar durfde hem nooit echt toe te laten.

Nu gaat zij voor haar boek op jacht naar de man achter de mythische verhalen, in de hoop haar vader te vinden. Hopend op erkenning van zijn verloren dochter is hij verguld van het idee dat zij een boek over hem zal schrijven. “Het is de angstigste zet die ik ooit op papier heb gedaan”, tikt Amatmoekrim aan het begin van haar manuscript. Ze worstelt tussen haar rol van dochter en haar verlangen als schrijfster om haar werk centraal te stellen. Durft ze het aan om het werkelijke verhaal op te schrijven en nietsontziend te zijn? En ligt haar loyaliteit bij haar vader of bij haar boek?

In de intrigerende documentaire ‘De jacht op mijn vader’ onderzoekt regisseur Gülsah Dogan met haar scherpe blik het spanningsveld tussen vader en dochter. Een intieme film over de kracht van familiebanden en het verlangen elkaar te zien en gezien te worden.

De jacht op mijn vader

Het Uur van de Wolf

Regie: Gülsah Dogan

Producent: Pieter van Huystee Film & TV

Uitzending: donderdag 11 mei 2017 om 22.55 uur op NPO2