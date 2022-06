Nep-inspecteur aangehouden die cambiohouder wilde oplichten voor 264.000 SRD

De directeur van Florin Exchange cambio Lall Dassasingh, heeft donderdag slim gehandeld door samen met de politie een nep-inspecteur te doen aanhouden, die hem wilde oplichten van 264.000 SRD.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de ondernemer dat hij gisteren rond 11.50u gebeld werd door een man, die zich telefonisch voordeed als te zijn inspecteur van politie T. Hij gaf de ondernemer te kennen, dat hij namens het Parket 12.000 USD moest wisselen en omzetten in SRD.

Dit verhaal van de zogenaamde inspecteur kwam bekend voor bij de ondernemer, waarna hij toestemde en een afspraak maakte. Volgens de pseudo politieman moest de ondernemer met het geld naar Geyersvlijt rijden. Zij zouden tegen een lage koers het geld wisselen en de winst zouden hij en de ondernemer onderling verdelen.

De politie werd toen ingeschakeld, die samen met de ondernemer naar de plaats van bestemming reed. Het lukte de sterke arm om twee verdachten, namelijk een taxichauffeur, die het geld in opdracht van de oplichter moest ophalen en de nep-inspecteur aan te houden.

Vernomen wordt dat de verdachte door deze listige kunstgrepen een aantal ondernemers heeft opgelicht. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de nep-inspecteur in verzekering gesteld. Over het lot van de taxichauffeur zal het OM beslissen. Hij verklaarde niet op de hoogte te zijn van de oplichting.