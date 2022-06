Nog een verdachte in zaak verkoolde lijken Noordpolderdam aangehouden

In de zaak waarbij drie verkoolde lijken op 18 juli 2021 in een Ford Ranger aan de Noordpolderdam in Suriname werden aangetroffen, is onlangs de 42-jarige Roel G. aangehouden en in verzekering gesteld door de Surinaamse politie. Dit wordt bevestigd door de autoriteiten.

Roel, die op de opsporing lijst van de politie voorkwam, werd door justitie gezocht in verband met het onderzoek in deze zaak. Naar verluidt gaf hij zich vrijwillig over aan de politie.

Eerder zijn de verdachte vrouw Y.W. en taxichauffeur S. aangehouden door leden van het Cold Case team, in verband met het onderzoek. Gedurende het onderzoek kreeg de politie meer inzicht in de zaak waarbij ook nog Mark Anthony Ralf Wilson en Rouel Sijpenhof alias ‘Dupa’ worden gezocht.

Het Cold Case team heeft de zaak in verder onderzoek.