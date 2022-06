Man aangehouden op verdenking van poging verkrachting 14-jarige jongen

De 26-jarige Guyanese man M.P., is donderdag door de politie van Geyersvlijt in verzekering gesteld wegens poging tot verkrachting van een 14-jarige jongen. Dit feit zou zich woensdagavond hebben voorgedaan aan de Twee Kinderenweg in Suriname.

Een zus van de jongen betrapte de verdachte met haar jongere broer bij de badruimte op het achtererf. Volgens het slachtoffer kwam de verdachte ter plaatse en vroeg of hij gebruik mocht maken van het toilet. De jongen bracht hem naar het achtererf, waar het toilet is.

Daar vergreep de verdachte, die onder invloed van alcohol verkeerde, zich aan de minderjarige jongen en probeerde hem onder bedreiging te verkrachten. De zus kwam op dat moment naar buiten en betrapte de man samen met haar broertje.

Na de ontdekking zocht zij hulp, waarna de verdachte de plaats heeft verlaten. Gaande het onderzoek werd de man aangehouden op verdenking van diefstal. Naderhand bleek, dat het om dezelfde verdachte ging, die een minderjarige probeerde te verkrachten.

Donderdag bij de voorgeleiding bleek, dat de man illegaal in het land vertoefd. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.