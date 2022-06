Andrea Rafaella jongste artiest getekend bij Sony Music Nederland

De talentvolle Andrea Rafaella heeft onlangs haar eerste contract getekend met Sony Music Nederland. Met de signing bij Sony op 16-jarige leeftijd is zij de jongste signing op het roster van Sony Nederland tot dusver. Zij voegt zich bij een muzikale familie waar o.a. Boef, Ronnie Flex en Ashafar ook onderdeel van zijn.

Andrea Rafaella woont in Nederland maar heeft een hele sterke band met Suriname. Ze is van jongs af aan bezig met muziek maken, vloggen en was een van de eerste actieve Nederlandse Tiktokkers. Haar loyale achterban volgt haar al een aantal jaar vanwege haar muzikale talenten, dagelijkse vlogs, dans- en make-up tutorials & niet te vergeten haar creatieve TikTok Challenges. Haar persoonlijke hashtag #AndreaRafaella heeft al meer dan 51 miljoen weergaves behaald en de hashtag #JeWeetWatDaarIs heeft al meer dan 8.5 miljoen views vóór de release.

Haar nieuwste single ‘Je Weet Wat Daar Is’ is al in de preview opgepakt door Nederlandse supersterren zoals Frenna en Emms (Broederliefde) die op TikTok een dansje deden op de sound van Andrea Rafaella. Deze sound was een preview van ‘Je Weet Wat Daar Is’, de nieuwste release van het 17-jarige talent uit Rotterdam, geproduceerd door Avenue (Ashafar, Josylvio, Snelle). Andrea Rafaella en Sony slaan de komende tijd de handen ineen om haar carrière nóg meer vleugels te geven.

‘Je Weet Wat Daar Is’ vanaf 24 juni overal te streamen.