Autobestuurder op klaarlichte dag klemgereden en beroofd

Een automobilist in Suriname is donderdag op klaarlichte dag door twee gewapende mannen beroofd, toen hij met zijn auto over de openbare weg reed. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat deze beroving rond 10.45u plaatsvond aan de Roosstraat.

Het slachtoffer reed samen met zijn chauffeur over de voormelde weg, toen zij door drie mannen in een zwart gelakte Toyota Vitz werden klemgereden. Twee van de mannen stapten uit, van wie een gewapend was met een vuistvuurwapen.

Onder bedreiging maakten de overvallers een handtas van het slachtoffer buit, met daarin 40.600 Euro, 3.000 USD en 40 gram ruw goud buit. Ook rukten zij een gouden halsketting van het slachtoffer weg.

De daders stapten na de beroving in het gereedstaande voertuig en reden richting Kamperfoeliestraat. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek, maar zij heeft nog geen aanhoudingen kunnen verrichten. Het onderzoek duurt voort.