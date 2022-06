Een 38-jarige vrouw is zaterdag op klaarlichte dag beroofd van haar halsketting aan de Kaganalaan in Suriname. Zij liep samen met haar vriendin over de voormelde straat, toen twee criminelen op een bromfiets haar beroofde van haar halsketting.

Volgens het slachtoffer rukte de duorijder de ketting van haar hals. Na de daad reden beide rovers richting de Cultuurtuinlaan. De politie van Center was ter plaatse voor onderzoek.

Van de daders ontbreekt elk spoor.