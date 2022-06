Renzo Tjon A Joe Nederlands Kampioen 100 meter vrije slag

De Surinaamse zwemmer Renzo Tjon A Joe is zondag Nederlands kampioen geworden, op de 100 meter vrije slag voor mannen. Dat gebeurde tijdens de Nederlandse Zwemkampioenschappen in Amersfoort.

Renzo die uitkomt voor De Dolfijn in Amsterdam, zette een tijd neer van 48,80 seconden, de 5e snelste tijd in Nederland ooit. Hij is hiermee de nieuwe Nederlands kampioen op de 100 meter vrije slag.

Zaterdag verbrak Tjon A Joe ook al het nationaal Surinaams record op de 50 meter vrije slag met een tijd van 22,15 seconden.

Beelden van de wedstrijd vandaag: