Roline Redmond wint prijs voor beste Nederlandstalige journalistieke boek

De Surinaams-Nederlandse antropologe Roline Redmond heeft de Brusseprijs voor beste Nederlandstalige journalistieke boek van het jaar gewonnen. Dat is zaterdagavond bekendgemaakt in het radioprogramma Met het oog op morgen.

Ze won de prijs voor haar boek De Doorsons: Op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied. In het boek beschrijft Redmond de wortels en historie van haar Surinaamse familie.

“Ik hoop dat over dertig jaar mensen iets meer weten over de Surinaamse geschiedenis”, was haar eerste reactie toen ze als winnaar bekendgemaakt werd schrijft de NOS.

Redmond was tien jaar met het boek bezig. Ze begon ermee toen haar moeder haar vlak voordat ze niet meer kon praten vroeg om de geschiedenis van de familie op papier te zetten. Ze sprak voor haar boek onder meer met familieleden en reisde daarvoor naar Suriname.

“Dat was niet makkelijk. Mijn voorouders waren slaven in Suriname. Wij hebben geen archief van slaven. De slaven hadden geen naam. Ze waren ‘goederen’. En om dan te achterhalen waar je voor de ouders vandaan kwam, was een heel lastig traject” aldus Redmond.