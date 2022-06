President Santokhi geeft opdracht tot evacuaties in Paramaribo

President Chandrikapersad Santokhi heeft zich samen met minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) en Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), georiënteerd in diverse gebieden in Paramaribo die kampen met wateroverlast. Tijdens de oriëntatie op donderdag 16 juni heeft het staatshoofd laten optekenen dat hij inmiddels een clusterteam van ministers de opdracht heeft gegeven tot crisismaatregelen om de situatie onder controle te houden. Het NCCR heeft de opdracht om evacuaties uit te voeren in gebieden die zwaar getroffen zijn. De presidentiële delegatie bezocht onder andere de Verlengde Keizerstraat, Kristalstraat, de Salvator Muloschool en het pompgemaal Mathoera.

Volgens het staatshoofd zijn dringende crisismaatregelen noodzakelijk. De weersverwachtingen wijzen uit dat het regenweer de komende maanden zal aanhouden. Er wordt veel neerslag verwacht en een stijging van het waterpeil in de rivieren. De regering doet er alles aan om erger te voorkomen. Het ministerie van Openbare Werken gaat per onmiddellijk over tot werkzaamheden om het overtollige water uit de getroffen gebieden weg te loodsen. “Als er zware pompen ingehuurd moeten worden om het water weg te krijgen, zullen wij dat doen”, schetst Santokhi de noodzaak voor een oplossing.

Het NCCR moet personen evacueren die niet in hun woning kunnen verblijven en waar er een onhygiënische situatie is ontstaan. Hij merkt op dat de mensen uit hun woningen moeten en dat de huizen een opknapbeurt moeten krijgen. Voor de getroffenen worden er voorlopige opvangfaciliteiten gecreëerd.

Het staatshoofd merkt op dat het geen tijd is voor schelden en vingerwijzen. Er dient nu actie ondernomen te worden en collectief gewerkt worden aan een oplossing voor het waterbeheersingsvraagstuk. Suriname behoort tot de top 10 landen met een zeer lage kustlijn. Stijging van de temperatuur op de aarde en de waterspiegel in de oceanen, zullen ervoor zorgen dat deze landen onder water zullen lopen. “Laten wij milieubewust worden en ons land beschermen. Als overheid kunnen wij het niet alleen, het is een collectieve verantwoordelijkheid”, voegt Santokhi eraan toe.