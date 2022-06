Invoering btw in Suriname niet meer 1 juli maar 1 januari 2023

De nieuwe wet belasting over de toegevoegde waarde (btw) gaat in Suriname niet meer op 1 juli in, maar op 1 januari 2023. Een belangrijke overweging voor de uitstel van invoering is om de samenleving zo veel als mogelijk te beschermen tegen prijsstijgingen, meldt het Ministerie van Financien & Planning.

Recent is de nieuwe wet belasting over de toegevoegde waarde (btw) ingediend bij De Nationale Assemblée. De btw zal de omzetbelasting vervangen. Dit zal leiden tot een moderne en effectievere manier van belastinginning. De achterliggende doelstelling is de overheidsfinanciën te versterken.

Mede door de oorlog in Oekraïne zijn internationale prijzen behoorlijk gestegen. Door de latere invoering van de btw zullen de effecten hiervan minder stringent zijn voor de samenleving. Daarnaast geven de extra zes maanden meer ruimte om een goede implementatie te bewerkstelligen.

Aangezien de implementatie van de btw een belangrijk onderdeel is van het IMF-programma, is aan het IMF gevraagd de latere uitvoering in het macro-economische model te incorporeren. De tweede programma-evaluatie door de IMF-Board van eind juni zal daarom worden opgeschoven.

Het IMF-programma loopt tot eind 2024 en behelst een aantal maatregelen om de fiscale en monetaire positie van de Staat te versterken. Een belangrijk onderdeel daarvan is ook de herstructurering van de schulden.