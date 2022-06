WFM Catherine Kaslan opnieuw vrouwenschaakkampioen Suriname

Met nog 1 ronde te gaan in de Nationale Dameskampioenschappen van Suriname, mag de 19-jarige Woman Fide Master (WFM) Catherine Kaslan zich wederom vrouwenschaakkampioen noemen. Shefali Creebsburg moest zich woensdag in de 8ste ronde gewonnen geven tegen Kaslan. Hierdoor is Kaslan met een 100% score tot nu toe, niet meer in te halen op de ranglijst van het toernooi.

In 2019 wist Kaslan de titel verrassend voor het eerst in de wacht te slepen. Vanwege de coronapandemie werd het toernooi in 2020 halverwege onderbroken en in 2021 afgelast.

De volledige uitslagen van de wedstrijden in de 8ste ronde:

Kaslan Victoria – Yeung Aimee 1-0

Wijnhard Joelle – Orasji Janice 1-0

Kaslan Alexandra – Radja Archana 1-0

Raghoebier Xamira – Chotkan Avantika 0-1

Kaslan Catherine – Creebsburg Shefali 1-0

De top 6 na de 8ste ronde:

1 WFM Kaslan Catherine 8 punten

2 WCM Kaslan Victoria 6,5

3 WCM Kaslan Alexandra 5,5

4 Creebsburg Shefali 5,5

5 Joelle Wijnhard 5

6 Chotkan Avantika 4

Speelschema ronde 9 op vrijdag 17 juni:

Creebsburg Shefali – Kaslan Victoria

Chotkan Avantika – Kaslan Catherine

Radja Archana – Raghoebier Xamira

Orasji Janice – Kaslan Alexandra

Yeung Aimee – Wijnhard Joelle