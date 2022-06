Criminelen overvallen vrouw thuis; 30.000 SRD, 5.000 euro en 5.000 USD buitgemaakt

Een 51-jarige vrouw is vrijdag op klaarlichte dag overvallen in haar woning aan de Koemapariweg in Suriname.

Twee gemaskerde en gewapende criminelen drongen haar woning via de achterdeur die openstond, binnen. Het slachtoffer werd meteen onder schot gehouden.

Ze moest onder bedreiging van het vuurwapen geld en waardevolle sieraden aan de daders afstaan. De buit betreft 30.000 SRD, 5000 Euro en 5000 USD.

Na de daad verlieten de overvallers de plaats te voet. De politie van Livorno werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de daders ontbreekt elk spoor.