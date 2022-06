Kluis met 70.000 SRD ontvreemd van EDSO Home Finishing

Inbrekers hebben deze week flink huisgehouden bij EDSO Home Finishing aan de Van Idsingastraat in Suriname. Daarbij is een kluis met daarin een geldbedrag groot 70.000 SRD, weggedragen.

Dit gebeurde op maandag 6 juni rond 02.00u. Een medewerkster ontdekte de inbraak en schakelde de politie in. Het kantoor waar de kluis was bewaard is overhoop gehaald. De kluis van 30 bij 40 cm was in een kast bevestigd.

Op beelden gemaakt met een beveiligingscamera is duidelijk te zien hoe een inbreker het bedrijfspand binnentrad en naar het kantoor liep. Het keukenraam van het gebouw is geforceerd.

Via die opening verschafte de inbreker zich de toegang tot het kantoor. De politie van het verzorgingsgebied heeft de aangifte opgenomen en het verder onderzoek overgedragen aan Kapitale Delicten.

Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen gepleegd.