Man omgekomen na ongeluk met zelf opgezette setigon

Een Braziliaan is vrijdagochtend in Suriname overleden, na een ongeluk met zijn eigen opgezette setigon (foto) te Tjillipasi in het Sarakreekgebied. Waterkant verneemt dat het gaat om een man van boven de 60 jaar die ter plaatse is doodgebloed.

Het slachtoffer zou de setigon donderdag op de locatie hebben geplaatst. Vrijdag ging hij om het wapen te controleren. Toen hij dichtbij naderde heeft hij vermoedelijk een misstap gemaakt, waardoor het wapen is afgegaan en hem in zijn bovenbeen heeft geraakt.

Een voorbijganger hoorde het slachtoffer schreeuwen van pijn en liep naar hem toe om hulp te bieden. Hij raakte in de war en rende naar enkele goudzoekers in de omgeving om hen te vertellen over het geval. Toen zij bij het slachtoffer aankwamen bleek dat hij reeds was overleden.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Het ontzielde lichaam is door een ingeschakelde lijkenwagen afgevoerd naar het mortuarium. Het onderzoek duurt voort.