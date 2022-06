Man dood aangetroffen in pand aan de Ladesmastraat

In een pand in het centrum van Paramaribo, is het levenloos lichaam van een persoon vanmorgen aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een man.

Zijn lichaam werd aangetroffen nabij een woning aan de Ladesmastraat in Suriname. Er zijn mogelijk sporen van geweld op het lijk aangetroffen. Het onderzoek moet uitwijzen of er hier sprake is van een misdrijf.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam ter obductie in beslag genomen. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie.

UPDATE: Het slachtoffer zou enkele dagen terug mishandeld zijn door een tot nog toe onbekende man. Hij werd na de mishandeling naar zijn woning gebracht. Een buurtbewoner die de man niet zag, alarmeerde de politie. De politie kwam poolshoogte nemen maar vertrok weer.

Vandaag werd de man in dezelfde houding als eerder aangetroffen door de buurtbewoner, die de politie weer alarmeerde. Toen de politie ter plaatse arriveerde bleek dat hij dood was.

De verschillende onderzoeksteams zijn in stelling gebracht om de zaak verder te onderzoeken.