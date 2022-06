Nieuwe single en in Suriname opgenomen videoclip van zangeres Tally online

Zojuist is de nieuwe single van Tally, getiteld ‘FREE!’, uitgekomen op YouTube. En speciaal hiervoor heeft de zangeres, die we ook kennen van ‘My Reflection’, ‘Forbidden Fruit‘ en haar eerste miljoen streams behaalde hit ‘Gloria’, een nieuwe videoclip opgenomen in Suriname.

Haar grootste droom is werkelijkheid geworden: midden in de Surinaamse jungle met een Surinaamse crew en cast haar single genaamd Free opnemen. Free betekent voor Tally de kern van haar bestaan en dit gevoel en deze energie wil ze daarom ook graag aan haar fans en luisteraars doorgeven.

De in Suriname (Lelydorp) geboren artiest, die ook haar eigen bikinilijn genaamd Bikini by Tally heeft, hoopt in de toekomst vaker met Surinaamse creators aan de slag te gaan en de hele wereld over te touren met haar eigen ‘Tallyshow’ en dansers. “Free is pas het begin! We just started…” zegt ze

De artieste wiens echte naam Talitha Tauwnaar is, heeft een Joods/Creoolse en Inheemse achtergrond. Dat laatste is ook terug te zien in de nieuwe videoclip voor FREE: