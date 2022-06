Controle vreemdelingen bij grote appartementencomplexen in Paramaribo

Leden van de afdeling Trafficking in Persons (TIP), de Vreemdelingendienst en het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en Midden (RBTM) hebben op dinsdag 7 juni controle werkzaamheden uitgevoerd in twee grote appartementencomplex op twee afzonderlijke locaties in Paramaribo.

Bij deze controles die voortvloeien uit het Zero Tolerance veiligheidsbeleid welke het Korps Politie Suriname (KPS) onlangs heeft afgekondigd, zijn er merendeels vreemdelingen aangetroffen. Deze werden gecontroleerd op hun status van verblijf in Suriname.

Degenen wiens verblijfsperiode is verstreken, kregen voor deze keer een waarschuwing en zijn middels een oproepbriefje van de politie aangezegd om hun zaken bij de afdeling Vreemdelingendienst van de politie in orde te gaan maken.

De afdeling Vreemdelingendienst zet verder de controle van de administratie van zo een appartementencomplex voort, teneinde na te gaan of er een degelijke registratie van de bewoners plaatsvindt. De leden van de afdeling TIP houden het wakend oog op TIP gerelateerde situaties die aangetroffen kunnen worden.

Deze acties zullen in de komende periode onverkort worden voortgezet. Aan de vreemdelingen wordt gevraagd zoveel mogelijk hun verblijf documenten in orde te maken om tijdens deze controle werkzaamheden ongerief te voorkomen.