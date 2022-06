Een man, die donderdagmiddag een vrouw van Para had ontvoerd is kort daarna klemgereden door de politie van Latour. Dit gebeurde aan de Hernhutterstraat in Suriname.

Het slachtoffer D.M. werd tegen haar wil in meegenomen door de verdachte. De politie werd hierover gewaarschuwd, die een onderzoek instelde. Het lukte de sterke arm de bedoelde auto op het voormelde adres klem te rijden.

De man is na zijn aanhouding overgedragen aan de politie van Nieuwe Haven.