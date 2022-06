Schoolleiding schakelt politie in wegens verkrachting leerlinge (15) door buurman

De directeur van een school in Suriname schakelde woensdag de politie van Paramaribo in, nadat een 15-jarige leerlinge vertelde dat zij op zaterdag 7 mei, ruim een maand terug, verkracht is door een buurman.

Volgens het slachtoffer kreeg zij een lift aangeboden, waarna zij toestemde en met hem meereed. De bestuurder bracht haar achter de Cultuurtuinlaan en verkrachtte het tienermeisje in de auto.

Nadat de schoolleiding woensdag hiervan op de hoogte werd gesteld, schakelde de directie terstond de politie in. Het verder onderzoek is overgedragen aan Jeugdzaken.