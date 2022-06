Bestuurder pick-up truck wijkt uit voor bromfiets en belandt in trens

De bestuurder van deze pick-up truck is woensdagmiddag rond 15.00u, op z’n zij in de trens langs de Mohamed Rashied Pierkhanweg in Suriname beland. Het eenzijdig verkeersongeval vond plaats nabij de kruising van de Bomaweg.

De bestuurder reed over de Mohamed Rashied Pierkhanweg richting de Bomaweg. Naar eigen zeggen moest hij uitwijken voor een bromfietser, waardoor hij de controle over het stuur verloor en met het voertuig in de trens belandde.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepbedrijf werd ingeschakeld om het voertuig uit de trens te takelen: