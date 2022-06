Majoor politie aangehouden op verdenking seksueel misbruik 11-jarig meisje

De majoor van politie O.W., te werk gesteld op een politiebureau in Paramaribo, is dinsdag door Onderzoek Personeelszaken (OPZ) in verzekering gesteld op verdenking van seksueel misbruik van een minderjarig meisje.

De familie van het 11-jarige meisje deed aangifte op politiepost Zanderij. Het kind dat hem beschuldigd van misbruik, is een jongere zus van de vrouw van de politieman.

Na de aangifte werd de zaak overgedragen aan OPZ, die op haar beurt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie de politieman in verzekering stelde. Het onderzoek duurt voort.