Man dood bij woningbrand te Charlesburg

Aan de Singrasiweg, een zijstraat van de Mangolaan in Suriname, is dinsdagavond een houten woning van 4 bij 6m in brand gevlogen. De Surinaamse brandweer heeft bij het blussen een levenloos lichaam aangetroffen.

De melding van de brand kwam rond 22.40u binnen.De brandweer ging ter plaatse om de brand te blussen. De woning is compleet afgebrand.

Tijdens het blussen werd een lichaam aangetroffen, dat door het vuur verbrand is. Het gaat om het lijk van een man. Zij identiteit is nog niet bekend.

Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn ingeschakeld om ter plaatse onderzoek te doen.