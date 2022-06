IDB ontvangt ministers om mogelijkheden nearshoring voor landen in regio te onderzoeken

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied kunnen hun export op korte en middellange termijn met meer dan 70 miljard dollar verhogen dankzij Nearshoring. In het kader hiervan ontvangt de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) ministers van Handel en CEO’s om de investeringsmogelijkheden van Nearshoring voor de landen van de regio te onderzoeken

Nearshoring is het proces waarbij bedrijven de distributie van goederen en diensten geografisch dichterbij brengen. Uit een nieuwe studie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) blijkt dat onze regio goed gepositioneerd is om bedrijven en fabrieken te huisvesten en van daaruit het product naar de eindbestemming te verschepen.

Als onderdeel van de inspanningen van de IDB om nieuwe investerings- en handelsmogelijkheden in de regio te openen, zal IDB president Mauricio Claver-Carone op dinsdag 7 juni om 17.00 uur (Surinaamse tijd) in Los Angeles als gastheer optreden voor het forum over handel en investeringen voor Noord- en Zuid-Amerika, waaraan bijna alle ministers van Handel van de regio zullen deelnemen, evenals hoofden en leidinggevenden van mondiale ondernemingen.

Het evenement zal zich concentreren op drie thema’s die centraal staan op de huidige handelsagenda: het versterken van de waardeketen en het aantrekken van investeringen; duurzame handel en klimaatverandering; en de digitale economie. Het doel is diepere regionale en publiek-private samenwerking te bevorderen met het oog op meer duurzame en veerkrachtige intraregionale handel die de economische groei en ontwikkeling bevordert op dit het Amerikaans halfrond.

Om virtueel deel te nemen aan de openingszitting (streaming in het Engels en Spaans) en/of interviews aan te vragen, moeten geïnteresseerde journalisten zich vooraf registreren via deze link.