Gekapte stiefvader aangehouden; 13-jarige die hem kapte heengezonden

De 40-jarige Vikash P., die maandag aan zijn hoofd gekapt werd door zijn 13-jarige stiefzoon, is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname zelf in verzekering gesteld wegens mishandeling en poging tot doodslag van zijn partner.

P., die een relatie met de moeder van de 13-jarige jongen heeft, probeerde de vrouw te wurgen tijdens een ruzie in de woning aan de Afijabastraat. De tiener zag dit gebeuren en pakte de houwer die in de slaapkamer aanwezig was. Hij verwondde de man daarmee aan zijn achterhoofd.

De man liep een diepe kapwond op aan zijn hoofd. Na de kappartij rende de moeder naar de buren om hulp te zoeken. De politie werd ingeschakeld en bracht de 13-jarige verdachte over naar het politiebureau.

Het Surinaamse OM heeft de jongen maandag na verhoor heengezonden. Dit omdat hij uit noodweer zou hebben gehandeld.