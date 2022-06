FC Skillz pakt kampioenschap in debuutjaar

De Haagse nieuwkomer FC Skillz heeft op de laatste dag van de competitie het kampioenschap gepakt, door uit bij DUNO met 8-2 te winnen. Hiermee schrijft de club uit Wateringse Veld geschiedenis, daar ze kampioen wordt in haar allereerste jaar in het seniorenvoetbal. Een absoluut unicum, meldt de club.

In aanloop naar de laatste speelronde in de 3e Klasse B competitie was het spannender dan ooit te voren. FC Skillz was immers gedeeld koploper op basis van het aantal punten én doelsaldo. Feit was alleen dat FC Skillz 1 doelpunt meer had gescoord, wat een minimaal verschil was ten opzichte van de concurrent.

Voor wat betreft de wedstrijd was het in het in begin duidelijk aftasten. De opdracht vanuit FC Skillz was duidelijk; er moest gewonnen en het liefst met zoveel mogelijk doelpunten. HSV DUNO verweerde zich echter goed en toonde veel durf en druk naar voren toe. In de 21e minuut brak routinier Shibi Rojer de ban met en scoorde de 0-1, daarna scoorde Farid Overman op assist van Yassin Chentouf de 0-2.

Kort hierna kreeg DUNO een penalty. Doelman aan de kant van de Haagse debutant, Giovanni Spaan pareerde deze echter en gaf daarmee ook een signaal af, dat het kampioenschap het enige wat telde was vandaag. Hierna zorgde Yassin Chentouf en Samir el Moussaoui (2x) met hun doelpunten voor een comfortabele 0-5 voorsprong.

Kort na de doelwisseling kwam FC Skillz met 10 man wegens een rode kaart. Dit deerde de equipe van Oussama Bekkaoui echter niet. Na de 0-6 van Samir el Moussaoui kon DUNO via Siwan Keles wat terugdoen. Uiteindelijk kwam een 2-8 eindstand op het bord door doelpunten van Joël Mayala en Reda Reddam en was het kampioenschap een feit.