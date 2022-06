Kappartij tussen huurders na ruzie over waslijn

De 36-jarige Sieuwdath R. meer bekend als Sanjay is vandaag in verzekering gesteld, omdat hij zijn medehuurder met een kapmes heeft bewerkt aan zijn rechter onderarm. Dit gebeurde zondagavond rond 19.00u bij een appartementencomplex aan de Hendrikstraat in Suriname.

Beide huurders kregen mot over een waslijn. De een vond dat de andere kleren aan de waslijn had gehangen, die aan hem toebehoort. Er ontstond hierover een woordenwisseling, welke uitmondde in kappartij. Sanjay die vond dat de waslijn van hem is haalde een kapmes tevoorschijn en kapte de andere aan zijn rechter onderarm.

De politie van Uitvlugt werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Het slachtoffer werd met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp en de verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Sanjay in verzekering gesteld. Het kapmes in voor onderzoek in beslag genomen.