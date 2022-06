Optiek Ninon hervat gratis oogtest in Coronie

Optiek Ninon heeft zaterdag onder leiding van Monah Dwarka Rubina haar jaarlijkse evenement hervat in Coronie, waarbij bewoners hun ogen gratis kunnen testen in het CCC-gebouw.

Vanwege de COVID-19-pandemie vond deze activiteit voor het laats in 2019 plaats in het district. Optiek Ninon wil middels deze dienstverlening de mensen, in het bijzonder de oudjes die niet naar hun winkel kunnen komen, tegemoet komen.

Rubina heeft een goede samenwerking gehad met het commissariaat en zegt dat de opkomst boven de verwachting was.