Suriname vraagt Nederland om hulp bij aanpak wateroverlast

De Surinaamse ambassadeur Rajendre Khargi heeft maandagochtend bevestigd dat Suriname Nederland om hulp heeft gevraagd, bij de aanpak van de wateroverlast waar Suriname al enkele maanden mee kampt. Dat meldt BNR Radio.

De ambassadeur in Nederland overlegt nog over de vraag hoe de Nederlandse hulp er uit moet gaan zien. Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat maandag weten dat Nederland in nauw overleg staat met Suriname ‘om te kijken waar en hoe we het beste kunnen helpen’.

Volgens Buitenlandse Zaken heeft Suriname aan meerdere landen hulp gevraagd. ‘Daarom is het van belang dat de Nederlandse hulp op de actuele vraag wordt afgestemd. Dat proces is op dit moment gaande’, aldus BNR Radio.

Eerder deze week kwamen vanuit Venezuela de eerste hulpgoederen aan in Suriname: