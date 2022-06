Verdachte van oplichting 240.000 SRD aangehouden

De recherche van regio West heeft de voortvluchtige verdachte Anielkoemar R. afgelopen woensdag rond 09.00u aangehouden aan de Awadhoeseinweg in Suriname. Deze man wordt ervan verdacht op 3 februari 2021, een ondernemer in Nickerie te hebben opgelicht voor een geldbedrag groot 240.000 SRD.

De verdachte hield de ondernemer voor, dat hij tegen een redelijke koers valuta voor hem zou kunnen regelen. Niets vermoedend overhandigde de ondernemer hem het bedrag zoals genoemd. Sindsdien was de verdachte niet meer bereikbaar. Hij maakte zich onvindbaar voor de benadeelde en later ook voor de politie.

In deze zaak had de politie eerder twee comparanten van Anielkoemar aangehouden en in verzekering gesteld, omdat ze behulpzaam zijn geweest. De verdachte was toen vermoedelijk uitgeweken naar Guyana.

Na intensief speurwerk lukte het de sterke arm om deze verdachte, na bijkans een jaar op een woonadres in Nickerie aan te houden. De verdachte ontkent het feit met klem.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Anielkoemar in verzekering gezet. In gesprek met Waterkant.Net zegt de benadeelde, dat hij op een eerlijk proces en een rechtvaardige uitspraak rekent.