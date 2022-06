Man slaat neus autobestuurder kapot

De 49-jarige verdachte Sanjay B. (49) is woensdag door de politie van Livorno gearresteerd wegens mishandeling. Uit het onderzoek blijkt, dat de verdachte de aangever een week terug zou hebben mishandeld aan de Lachmisingweg in Suriname.

Volgens de aangever reed hij die avond naar een feestje bij Ramcharan’s playground. Hij zat nog in zijn auto, toen de bij hem bekende Sanjay naar hem toeliep en zonder enige aanleiding hem in zijn gelaat slagen begon toe te brengen. De verdachte trok vervolgens het autoportier open en sleurde de bestuurder naar buiten.

Een tweede persoon, met wie Sanjay ter plaatse was, hield het slachtoffer van achteren vast, waarbij Sanjay hem nog enkele slagen heeft kunnen toebrengen. Omstanders, die het geval zagen kwamen ter plaatse, waarna het duo snel in hun auto stapte en wegreden.

Het slachtoffer bloedde hevig, omdat hij een neusbeenfractuur had opgelopen door de mishandeling. De politie van Livorno werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Na bijkans een week is Sanjay door de politie in de kraag gevat. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld wegens mishandeling. De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de tweede man.

Het motief van de mishandeling is vooralsnog onbekend.