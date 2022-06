Aanhouding politie-inspecteur verlengd met 30 dagen

De inspecteur van politie Henk S.(57) is woensdag voorgeleid bij de rechter-commissaris voor de rechtmatigheidstoets. De aanhouding van de politie-inspecteur is met 30 dagen verlengd. Hij werd op maandag 30 mei in verzekering gesteld wegens het onder invloed doorrijden na een aanrijding.

De inspecteur heeft in de nacht van zaterdag op zondag 29 mei een aanrijding veroorzaakt bij de rotonde aan de Indira Gandhiweg, waarbij de benadeelde materiële schade heeft opgelopen aan haar voertuig. Na de aanrijding is hij doorgereden.

Het lukte leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) om de veroorzaker klem te rijden en aan te houden. Volgens constatering van de politie verkeerde de politie-inspecteur, die achter het stuur zat onder invloed van alcohol. Er zijn ook twee voice berichten op social media, waaruit kan worden gedestilleerd dat de man inderdaad onder invloed was, daar hij krachttermen bezigde en met dubbele tong sprak.

Daar hij vreselijk te keer ging, werd de dronken inspecteur met assistentie afgevoerd naar politiebureau Nieuwe Haven ter ontnuchtering. De volgende morgen was hij van het politiebureau weggelopen. Op maandag 30 mei meldde Henk zich vrijwillig aan bij de politie. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de politie-inspecteur in verzekering gesteld.

Deze politiefunctionaris heeft vaker wangedrag getoond na alcohol gebruik. Zo werd hij in december 2020 in de cel gegooid, nadat hij ladderzat in een auto werd aangetroffen en door collega’s werd aangehouden. Dit werd door een politieagent gefilmd, waarna de beelden gedeeld werden via social media.

Onderzoek Personeelszaken (OPZ) is belast met het verder onderzoek. Henk blijft aangehouden.