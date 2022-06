Protest nadat studenten van school werden gestuurd om delen filmpje van onderdirecteur

Ouders van studenten aan de scholengemeenschap Kwatta, hebben de redactie van Waterkant.Net benaderd om hun misnoegen te uiten over de directie. Een aantal studenten is uitgeschreven van school nadat zij een filmpje op social media deelden.

Hierop is te zien is dat de onderdirecteur (OD) de poort van de school steeds dicht deed voor ouders hun kinderen op het schoolcomplex wilden afzetten. Ze deden dit omdat het schoolerf en de omliggende wegen onder water waren. De ouders werden daarbij belet door de OD.

De studenten die het filmpje hebben gedeeld of hebben gedownload zijn door de schoolleiding uitgeschreven. De radeloze ouders hebben advocaat Maureen Nibte ingeschakeld om hun probleem op te lossen, want er zitten ook examenstudenten in de uitgeschreven groep.

De politie van Kwatta werd ingeschakeld, daar de studenten in protest kwamen (foto).

Waterkant.Net maakte telefonisch contact met de desbetreffende school, waarbij een administratieve medewerkster doorgaf dat de directie niet ter beschikking is. Ook werd ettelijke malen naar de onderwijs inspectie gebeld: die waren echter niet bereikbaar voor commentaar.

Zoals bekent staat mogen de scholen, die onder water zijn gelopen niet aanvangen. Dit is een van de regels van het minOCW. De ouders en de studenten hopen, dat er een spoedige oplossing komt.