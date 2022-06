Onderinspecteur door verstikking om het leven gekomen

De 30-jarige onderinspecteur van politie Payton Tosari, is door verstikking om het leven gekomen. Dat is gebleken uit een gerechtelijke lijkschouwing, bevestigt Milton Bischop, woordvoerder van het Korps Politie Suriname tegenover Waterkant.Net.

De woordvoerder zegt dat zijn lichaam ook een steekverwonding vertoonde, maar na obductie is gebleken is dat de steek niets fataal geraakt heeft. Het lijk is afgestaan aan de nabestaanden. De uitvaart zal maandag aanstaande plaatsvinden.

Tosari werd sedert maandag vermist. Zijn familie deed dinsdagmorgen aangifte van vermissing bij de politie van Uitvlugt. Volgens de familie is hij maandagmorgen omstreeks 09.30u van huis vertrokken met de mededeling, dat hij later terug komt. Hij is sedertdien niet meer huiswaarts gekeerd.

Door het Command Center werd er een algemene oproep geplaatst voor de verschillende eenheden op het veld. Na een ingesteld onderzoek door de politie is het voertuig van de onderinspecteur omstreeks 19.55 uur op de hoek van de Trombone- en Orgelstraat onbeheerd aangetroffen.

Bij nader onderzoek in de auto werd het ontzielde lichaam van Tosari in de kofferbak van zijn auto gevonden. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast.

De afdeling Kapitale Delicten heeft in deze zaak de 27-jarige verdachte Raynel B. aangehouden, die na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld. Het onderzoek duurt voort.