‘Inbraak en vernieling van eigendommen apotheek Ligeon door Michael Sallons’

Op 13 mei 2022 heeft de directie van apotheek Ligeon bij de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname aangevoerd dat het bestuur van de vakbond ‘Ligeon Werknemers Organisatie’ (LWO), onder leiding van vakbondsvoorzitter, Michael Sallons, onwettig is en derhalve handelingsonbekwaam. “Zij voldoen niet aan hun eigen statuten”, merkt de directie van Ligeon tegenover Waterkant.Net op.

De directie heeft aangegeven ook niet verder te zullen onderhandelen met een onwettig bestuur. Vanwege de onwettige status is het afleggen van verantwoording in het kader van goed bestuur ook niet mogelijk door de directie. Immers hoe zou de directeur bij haar eigen accountant, Raad van Commissarissen en aandeelhouders kunnen verantwoorden dat zij zaken heeft gedaan met een onwettig bestuur?

Op 18 mei 2022 moesten beide partijen te weten de directie van NV Ligeon en de vakbond wederom verschijnen bij de Bemiddelingsraad. De Bemiddelingsraad heeft na enige toetsing aangegeven dat zij niet bevoegd zijn in deze kwestie om een advies uit te brengen en haar bemiddeling in deze te zullen beëindigen.

Op 19 mei 2022 stuurt de directie een schrijven naar de heer Michael Sallons, gezien hij onwettig is, om alle bedrijfseigendommen waaronder de sleutel van de cabine, welke hij in bruikleen had gekregen, in te leveren. Deze cabine is verdeeld in twee gedeelten, waarvan een gedeelte tijdelijk ter beschikking was gesteld voor de vakbond en het andere gedeelte als opslagruimte dient voor de apotheek. Dhr. Michaell Sallons had de gelegenheid om op 19 mei tot 13uur de sleutels in te leveren.

Op 19 mei stuurt dhr. Sallons een schrijven naar de directie om haar spullen uit de cabine te verwijderen en geeft de directie een week de tijd om dat te doen.

Op 20 mei reageert de directie op het schrijven van 19 mei door aan te geven dat dhr. Sallons op maandag 23 mei 2022 tot 13uur de sleutels moet inleveren vanwege het feit dat hij onwettig is als voorzitter. Dhr Sallons levert geen sleutels in op maandag 23 mei, waarop de directie op dinsdag 24 mei 2022 een hangslot plaatst aan de buitenkant ter voorkoming dat onbevoegden in de kantoorruimte begeven.

Op 30 mei 2022 vroeg in de ochtend wordt de directie middels foto’s, geconfronteerd dat dhr. Sallons alle spullen van het bedrijf die waren opgeslagen in de cabine, heeft weggehaald en in de inrit van apotheek Ligeon heeft geplaatst. De hr. Sallons heeft ingebroken in de middag of nacht van 28 mei 2022 en bedrijfseigendommen vernietigd en andere eigendommen verplaatst zonder toestemming van wie dan ook.

Op 30 mei 2022 doet de directie na het zien van de foto’s, gelijk telefonisch aangifte bij politie Latour voor inbraak en vernieling van bedrijfseigendommen door de dhr. Sallons.

Op 30 mei in de middag roept de politie de directie en dhr. Sallons op voor verhoor. De politie heeft dhr. Sallons in eerste instantie opgedragen om alle dozen direct terug te zetten. Echter vindt dhr. Sallons dat hij die dozen met twee andere heren eruit had gehaald en dat hij het niet in zijn eentje kan terugzetten. De politie draagt dhr. Sallons op om binnen een uur de jongens op te halen en de dozen terug te zetten onder toezicht van de politie.

Dhr. Sallons verschijnt niet meer op 30 mei en alle spullen staan nog steeds buiten in wind en weer.

Op 31 mei wordt de directie van apotheek Ligeon wederom opgeroepen voor verhoor. De directie geeft alle bewijsmateriaal waaronder camerabeelden en doet nogmaals aangifte wegens inbraak en vernieling.

Tevens geeft de directie door dat dhr. Sallons een ander slot heeft geplaatst op de cabine en dat niemand meer toegang heeft tot de cabine.

De inspecteur van Latour geeft aan de directie door dat dhr. Sallons ook is opgeroepen voor verhoor. De inspecteur heeft opdracht van parket (OM) gekregen om alle partijen te verhoren en dan zal het OM een besluit nemen in deze kwestie. De inspecteur weet niet hoelang dit proces zal duren.

“Er wordt helemaal geen rekening gehouden dat nog steeds alle spullen van apotheek Ligeon buiten zijn geplaatst en dat door dit regenweer alles nat en beschadigd wordt. Het bedrijf maakt nu extra kosten door elke avond voor beveiliging te zorgen. Voorts mag de heer Sallons ook een aangifte tegemoet zien wegens smaad en laster”, zegt de directeur waarvan de politie reeds op de hoogte is gesteld.