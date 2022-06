Handelde Rainel van der B. (27) alleen bij de moord op onderinspecteur Payton?

De man die verdacht wordt van de moord op de 30-jarige onderinspecteur van politie Payton Tosari, is de 27-jarige Rainel van der B. (foto). “Het is niet uitgesloten dat er nog meer aanhoudingen in deze zaak zullen worden verricht”, liet het Korps Politie Suriname woensdag weten.

Van der B. werd dinsdag door leden van Kapitale Delicten na intensief speurwerk aangehouden en zou bekend hebben de politieman te hebben vermoord. Hij heeft aanwijzingen gegeven waar het strafbaar feit zou zijn gepleegd. Volgens hem hadden ze afgesproken in een pension. Ook verklaarde hij dat er nog iemand bij de moord betrokken zou zijn.

Ondertussen is bekend dat het dienstwapen van de politieman terecht is. Ook heeft de redactie vernomen dat er op het lichaam van Tosari een teken van misdrijf is aangetroffen; hij zou met een scherp voorwerp zijn gestoken.

Payton Tosari

Zijn ontzielde lichaam is voor obductie in beslag genomen. Ook de voertuigen van verdachte en slachtoffer zijn in beslag genomen.

De redactie verneemt verder dat deze zelfde Van der B. twee weken terug op staande voet is ontslagen, op de eerste dag dat hij voor een bettingshop aan de slag ging. Hij presteerde het om tijdens werktijd voor 14.000 SRD te vergokken en werd meteen de laan uitgestuurd.

Van der B. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.