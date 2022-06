Moslims niet te spreken over mogelijke Surinaamse ambassade in Jeruzalem

Zes organisaties die deel uitmaken van de Madjlies Moeslimien Suriname hebben in een persbericht laten wete dat ze met verbazing kennis genomen hebben van het voornemen van de minister van BIBIS om een ambassade te openen in Jerusalem.

“Dit bericht heeft in de samenleving voor enige commotie gezorgd en terecht is gisteren hierover in De Nationale Assemblee door enkele leden ernstige kanttekeningen geplaatst, waarna de voorzitter van DNA en de Vice-President met veel overtuiging hebben tegengesproken, dat er een ambassade komt in Jerusalem.

Wat schetst onze verbazing: ook daarna in een ander interview is de minister van BIBIS te horen over het voornemen. In een verslag van NOS is later ook nog vermeld de volgende woorden van deze minister: “We willen de functionele, technische en economische samenwerking met Israël versterken. Er moet niet emotioneel op gereageerd worden, we moeten nuchter blijven”.

Wij protesteren met klem tegen dit voornemen en ook doen wij een dringend beroep op de Regering i.c. de President om dit voornemen in heroverweging te nemen. Voorts doen wij een dringend beroep om in plaats van allerlei ambassades te openen, de schaarse middelen met prioriteit te investeren in onder andere, de noodlijdende medische sector.”

Aldus de aangesloten organisaties:

Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname (SIS),

Surinaamse Islamitische Organisatie (SIO),

Suriname Moesliem Federatie (SMF),

Federatie der Islamitische Gemeenten in Suriname (FIGS),

Syarikat Islam Assafi’iyah (SIA),

Perserekatan Jama’ah Islam Suriname (PJIS).