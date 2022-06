Ondernemer klemgereden door auto’s, beschoten en beroofd van ruim 60.000 euro

Een 30-jarige ondernemer is dinsdagavond beroofd van meer dan 60.000 euro, 800 SRD, twee halskettingen, een mobiele telefoon en belangrijke documenten. Dit gebeurde iets voor 21.00u aan de Bomaweg in Suriname, toen auto’s plotseling voor en achter hem stopten.

Hij reed over de voormelde weg toen zijn voorrijder, een grijs gelakte Toyota Vitz, plotseling krachtig afremde. De ondernemer die achter de Vitz reed, moest daarbij ook keihard remmen om een aanrijding te voorkomen.

Op hetzelfde moment werd de ondernemer door een zwart gelakte Toyota Blade, waarin drie mannen zaten, van achteren klemgereden. Één van hen stapte uit en schoot gericht op de auto van de ondernemer, maar het slachtoffer werd niet geraakt. Er is een koper kleurig projectiel op de auto van de aangever aangetroffen, dat later door de politie in beslag is genomen.

De criminelen maakten onder bedreiging een bruine tas en een blauwe plastic zak met geld en sieraden buit. In de bruine tas had de benadeelde 1.000 euro, 800 SRD, een zaktelefoon en belangrijke documenten bewaard. In de blauwe plastic zak zaten twee halskettingen en ruim 60.000 euro. Deze zak was naast de zitting van bestuurder geplaatst.

Na de daad stapten de verdachten in hun voertuig en reden richting de Kameelbrug. De politie van Santodorp werd ingeschakeld en ging voor onderzoek ter plaatse. Het slachtoffer verklaarde dat hij ondernemer is en dat hij geld overmaakt naar het buitenland. Dat is de reden dat hij met het groot geldbedrag in zijn auto reed.

Het vermoeden bestaat dat ook de grijze Toyota Vitz, waarvoor de ondernemer moest remmen deel uitmaakt van de roversbende. Beide voertuigen zijn na de daad met een hoge snelheid weggereden. Het onderzoek duurt voort.