Bezoeker CBB-kantoor Centrum dood neergevallen

Bij dit kantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname, is een persoon vanmorgen dood neergevallen.

Het gaat om een 43-jarige man die rond 09.00u als bezoeker bij het CBB kantoor in het centrum van Paramaribo binnen was gestapt, om te checken of hij in het ressort staat ingeschreven. Hij voelde zich plotseling onwel en kreeg een stoel om buiten te zitten.

De man begon plotseling bloed over te geven en raakte bewusteloos. Toen de ambulance ter plaatse arriveerde bleek dat de man geen teken van leven vertoonde. Zijn ontzeilde lichaam werd per lijkenwagen afgevoerd en is in beslag genomen voor nader onderzoek.

CBB Ondro Bong was daarna voor het publiek gesloten. Het overgegeven bloed werd met opgeloste kreoline en water door het personeel van CBB weg gewassen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man niet lang terug betrokken was geweest bij een vechtpartij, waarbij hij verwondingen zou hebben opgelopen. De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.