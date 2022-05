Surinaams Museum tijdens museumnacht op zaterdag 28 mei gratis toegankelijk

Op 18 mei jongstleden was het de internationale museumdag. Deze dag werd in 1977 in het leven geroepen door de International Council of Museums (ICOM). Deze organisatie is een belangrijk adviserend orgaan van de Verenigde Naties, met name van de Unesco, de afdeling die zich met onderwijs, wetenschap en cultuur bezighoudt.

In Suriname wordt deze dag sinds 2014 gevierd. De laatste maal was in 2019. In dat jaar namen alle Surinaamse musea en aanverwante organisaties deel aan dit evenement. In Suriname wordt in plaats van een dag een avond georganiseerd waarbij de toegang tot de verschillende locaties gratis is. Deze ‘Museumn8’ vindt altijd plaats op de laatste zaterdag in mei.

Helaas heeft corona er dusdanig ingehakt dat dit jaar van een gezamenlijke organisatie nog geen sprake kon zijn. Dat is jammer want de voorgaande jaren was er een stijgende lijn te zien in enerzijds de belangstelling van het publiek en anderzijds een stijgende lijn in de deelnemende organisaties. Een paar duizend mensen bezochten tijdens de laatste editie van Museumn8 een of meerdere musea van hun keuze.

Hoewel ook het Surinaams Museum met corona een zware slag heeft moeten incasseren hebben ze toch gemeend, weliswaar wat kleiner van opzet, om ook dit jaar aandacht aan deze internationale dag te schenken. Om dit mogelijk te maken worden ze daarbij gesteund door vrijwilligers.

Op zaterdag 28 mei is het weer zover: van 18 – 22 uur staan de deuren van het Surinaams Museum (Fort Zeelandia) gratis voor bezoekers open. Elk jaar wordt er een thema aan deze dag verbonden. Voor dit jaar is dat: “Musea hebben de macht om de wereld om ons heen te veranderen”. Op de door de ICOM uitgegeven poster wordt het bondig samengevat: “The power of Museums”.

Vooral ook de rol van musea in de eigen lokale omgeving en de verbindende rol die het museum daarin kan spelen is belangrijk. Op de website van de ICOM kunt u er alles over terugvinden.