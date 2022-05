Bedlegerige vrouw (81) gewond geraakt bij woningbrand te Weg naar Zee

In een huurwoning aan de Henry Fernandesweg in Suriname, is vrijdag in de vroege ochtend brand uitgebroken. Daarbij is een 81-jarige bedlegerige vrouw gewond geraakt. Zij is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Dit betreft een derde huurwoning van de voorzitter van het Bedevaartsoord, Ramon Bainath, die door brand is verwoest. De brand is rond 03.00 uur uitgebroken.

Volgens de voorzitter betreft het een zolderwoning van 8 bij 10 meter. Twee vrouwen woonden in het pand. Na de ontdekking van de brand heeft een helper de bedlegerige vrouw uit de woning gesleurd, waardoor zij verwondingen aan haar lichaam opliep.

De buren, die snel reageerden op het hulpgeroep, hebben een deel van de inboedel uit de brandende woning kunnen verwijderen. Een buurman heeft daarbij brandwonden aan zijn voet opgelopen.

Volgens Bainath is er sprake van brandstichting. Dit is zijn derde huurwoning, die door een zwerver in brand is gestoken. Naar zijn zeggen heeft die man zijn woorden in daden omgezet. De voorzitter zegt dat hij de politie van Kwatta ook op de hoogte heeft gesteld, maar die kan niets met de zaak doen vanwege gebrek aan bewijs.

Het huis is nagenoeg geheel afgebrand. Bainath zegt dat het pand niet tegen brand was verzekerd. De politie van Kwatta heeft de zaak in onderzoek.