Dienstwapen militair gestolen uit auto terwijl hij aan het borrelen was

Een 31-jarige militair in Suriname, heeft dinsdag aangifte van diefstal van zijn dienstwapen in Paramaribo gedaan. Volgens verklaring van de man D.M. had hij het wapen met patronen in zijn auto bewaard.

Hij was dinsdagavond samen met vriend op stap en waren bezig te chillen voor een winkel, op de hoek van de Hendrik- en Langatabikistraat. De man had zijn voertuig daarbij niet afgesloten.

Volgens de militair bewaarde hij zijn dienst vuistvuurwapen in de bak bij de versnelling. Na het borrelen zette hij zijn vriend af op het Floraproject en kwam daarbij tot de ontdekking, dat zijn wapen er niet meer was.

Hij stelde de Surinaamse politie meteen op de hoogte. Het onderzoek duurt voort.