Verdachte steelt tas met gereedschappen van bouwvakker tijdens het schaften

De 45-jarige Shantidew P. is woensdag door de politie van Flora opgespoord en aangehouden wegens diefstal van een tas met gereedschappen en snijschijven. Dit gebeurde rond 14.30u aan de Jainarain Sohansinghlaan in Suriname.

De aangever was bezig bouwwerkzaamheden te verrichten. Op een gegeven moment besloot hij te schaften en liet daarbij zijn tas onbeheerd achter. Toen hij terugkwam ontdekte hij, dat zijn tas nergens te vinden was. Er werd in de directe omgeving een onderzoek ingesteld en op vastgelegde camerabeelden bleek, dat de verdachte Shantidew in afwezigheid van de bouwvakker op de plek is geweest en er met zijn tas vandoor is gegaan.

De politie van Flora werd hierover gewaarschuwd en ging voor onderzoek ter plaatse. De verdachte werd op zijn woonadres opgespoord, waarbij zijn huisgenoten de politie op een dwaalspoor probeerden te zetten door aan te geven dat zij niet bekend zijn met de verdachte.

Later op de dag werd de verdachte door alerte politieagenten van Flora aan de Likaniastraat positief herkend. Hij werd aangehouden en voor onderzoek overgebracht naar het politiebureau.