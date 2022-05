Vrouw in woning overvallen en beroofd van geld en auto

Drie criminelen hebben afgelopen nacht een vrouw in haar woning in Paramaribo overvallen en beroofd van haar geld en voertuig. De gestolen auto, een grijs gelakte Toyota Ford Tuner is omstreeks 04.30u onbeheerd aangetroffen aan de Smeltzweg in Suriname.

Volgens verklaring van de aangeefster was ze in diepe rust. Ze sliep in haar slaapkamer, toen ze plotseling wreed in haar slaap werd gestoord door de overvallers. De daders hebben haar meteen gekneveld en het huis compleet overhoop gehaald.

Uit de slaapkamer werd een tas met daarin 3.000 USD, 2.000 Euro, een onbekend geldbedrag in SRD, belangrijke documenten en haar mobiele telefoon buitgemaakt. Na de daad verlieten de overvallers de plaats met haar voertuig. Dit is later teruggevonden door de Surinaamse politie.

Nadat het slachtoffer zich heeft kunnen bevrijden werd de politie gewaarschuwd, die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.