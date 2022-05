Nog een ‘Most Wanted’ verdachte door RBTP aangehouden

De 30-jarige ‘Most Wanted‘ verdachte Junior J. is woensdagavond aan de Badrieweg, een zijstraat van de Tout Lui Fautweg in Suriname aangehouden door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP). De verdachte hield zich schuil in een woning aan de Badrieweg.

Junior wordt ervan verdacht op 21 oktober 2019 een moord te hebben gepleegd te Papaiston. Hij werd sinds 2 maart 2020 door de Surinaamse politie opgespoord. Na goed speurwerk werd hij gisteravond in de kraag gevat.

In de maand mei hebben de leden van RBTP reeds drie ‘Most Wanted’ verdachten gearresteerd. Junior is de derde verdachte op de ‘Most Wanted List’.

De tweede verdachte Cristian Guerrero E. alias ‘Bandito’ (40) werd op zondag 22 mei 2022 door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) aangehouden bij een carwash aan de Basitostraat in Suriname.

Caroline B., ook een van de ‘Most Wanted’ verdachten, werd op zondag 8 mei in een woning aan de Kennedyweg aangehouden na intensief speurwerk door RBTP. De politie werkt naarstig aan de aanhouding van de overige gezochte verdachten.

De bijgewerkte lijst: