Moeder en dochter belanden met auto in goot na uitwijken voor hond

Een autobestuurster en haar 8-jarige dochter belandden dinsdagmorgen rond 08.00u met haar voertuig in de goot aan de Hanna’s Lustweg in Suriname. Dit nadat de bestuurster uitweek voor een hond.

Volgens verklaring van de vrouw reed zij vanuit Hanna’s Lustweg richting de Indira Gandhiweg. Ter hoogte van pandnummer 101 verloor zij de controle over het stuur, toen een hond voor de rijdende auto op het wegdek kwam.

Zij week uit voor het beest en verloor daarbij de controle over het stuur. De wagen belandde in de langslopende goot. Moeder en dochter raakten gewond en werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De politie van Verkeersunit Regio Midden was ter plaats voor onderzoek. Uit het onderzoek is niet gebleken, dat de bestuurster onder invloed verkeerde. Zij is in het bezit van een geldig rijbewijs.