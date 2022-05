KPA rekruten zonder uitrusting voelen zich in de steek gelaten

De rekruten van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) in Suriname, zitten met de handen in het haar. In gesprek met Waterkant.Net zegt een groep, dat zij enorm ontstemd zijn over hun beëdiging en bevordering. Zij tasten nog in het duister wanneer dit een feit wordt. Ook gaven ze aan, dat ze al geruime tijd binnen de inrichtingen werken zonder te zijn voorzien van de daarbij toebehorende uitrusting. Hierdoor kunnen zij het werk niet efficiënt en veilig voortzetten.

De rekruten zijn op 13 januari 2020 gestart met de opleiding, maar vanwege de Covid-19 pandemie duurde deze langer. Eind november 2021 ronden zij de opleiding af, maar ze kregen pas in februari hun uitslag. Vervolgens hebben ze, na hun medische test in maart niets meer vernomen omtrent de beëdiging en bevordering.

Het is nu langer dan twee jaren, dat ze met de opleiding waren gestart en tot nu toe kunnen zij niet worden ingezet als volwaardige penitentiaire ambtenaren (PA’s).

Volgens de rekruten hebben zij enkele keren van hun leiding vernomen, dat ze op 15 maart of 14 april 2022 beëindigd zouden worden, maar is tot heden daarvan niets terecht gekomen. Dit zorgt voor demotivatie laten de rekruten optekenen. Zij hebben vernomen, dat de medische keuringen van enkele rekruten niet in orde zijn. Hierdoor wordt de hele groep achter gehouden.

“Wij hadden verwacht dat we in juni tijdens de halfjaarlijkse bevorderingen onze beschikkingen zouden krijgen. We hebben echter daarover niets meer gehoord. In plaats daarvan hebben we weer een verlenging van onze contracten van het ministerie van Justitie en Politie gehad. Dat betekent, dat we nog lang niet gebruik kunnen maken van de voorzieningen als ambtenaar en dat wij het werk als onbevoegde ambtenaren moeten blijven doen.

De ontevreden rekruten hopen op een spoedige oplossing.