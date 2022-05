78-jarige vrouw omgekomen bij zware aanrijding Twee Kinderenweg

De vrouw die gisteren om het leven kwam na een zware aanrijding op de Twee Kinderenweg in Suriname, is de 78-jarige Marinah H. Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat zij net uit een inrit kwam toen de 54-jarige Patric M. aan kwam rijden en tegen haar auto knalde.

Het ongeval vond rond 17.15u plaats aan bovengenoemde weg ter hoogte van pand 26. M. reed in een Ford Ranger over de Twee Kinderenweg, gaande richting de Anton Dragentenweg. De vrouw die net uit een inrit was gereden, reed in een Honda CRV.

Door de harde klap draaide de CRV enkele keren om zijn as op de weg, waardoor de bestuurster eruit werd geslingerd. Patrick raakte door de klap de controle over het stuur kwijt, sloeg over de kop en kwam met zijn voertuig ondersteboven in de goot aan de linkerzijde van de weg terecht. Hij werd door omstanders uit het voertuig gehaald.

De politie die ter plaatse arriveerde voor onderzoek schakelde een ambulance in. Toen de ambulance ter plaatse arriveerde bleek dat Marinah geen teken van leven vertoonde. Een arts stelde de dood ter plaatse vast. Het lichaam van de vrouw is ter obductie in beslag genomen door de politie.

Beide bestuurders zijn in het bezit van een rijbewijs en verkeerden niet onder invloed. Hun voertuigen zijn ter herkeuring in beslag genomen. De zaak zal zoals gebruikelijk worden overgedragen aan Verkeersunit regio Paramaribo voor verder onderzoek.