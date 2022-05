Enkele kilo’s marihuana onderschept tijdens controle in cellenhuis

De politie in Suriname is afgelopen week tijdens controle in een cellenhuis in Paramaribo gestuit op enkele kilo’s marihuana. Zij is naar aanleiding hiervan gestart met een onderzoek.

De desbetreffende leiding heeft de politieman F.L., vooruitlopend op het onderzoek in gebreke gesteld. De korpsleiding zal het onderzoek verder voortzetten.

Vaak genoeg worden mobiele telefoons, scherpe voorwerpen en kleine hoeveelheden drugs aangetroffen. Met deze grote hoeveelheid is een grens overschreden, waardoor de leiding overging tot het toepassen van sancties.