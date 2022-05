Man slaat autoruiten ex-vrouw stuk en neemt haar tas weg

De 37-jarige Anil B. is maandagavond door de politie van Latour aangehouden en in verzekering gesteld, nadat hij het voertuig van zijn ex-vrouw heeft vernield en ervandoor ging met haar tas. Dit gebeurde aan de Livornoweg in Suriname.

De verdachte heeft alle autoruiten stukgeslagen en alsof dat niet genoeg was ging hij met de tas van de aangeefster ervandoor. De politie van Latour werd hierover gewaarschuwd, die ter plaatse ging voor onderzoek.

De man werd door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij vandaag in verzekering gesteld. De buit betreft een tas met daarin onbekend geldbedrag en belangerijke documenten.